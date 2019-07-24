شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية السعودية تتسلم اليوم زورقين سريعين من فرنسا والان مع التفاصيل

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن السعودية ستتسلم اليوم الأربعاء، زورقين سريعين من فرنسا.

وقالت الصحيفة في موقعها الإلكتروني، إن الزورقين هما من أصل 39 زورقاً يشملها عقد تصنيع الزوارق السريعة الموقع بين المملكة وشركة (سي إم إن) الفرنسية.

وينص العقد الذي تبلغ قيمته، وفق مصادر فرنسية، 600 مليون دولار، موزعة على 3 سنوات، على تصنيع 39 زورقاً سريعاً في مدينة شيربورغ بشمال غربي فرنسا، وفي السعودية، إذ من المقرر أن تصنع الأحواض الفرنسية 21 زورقاً منها، بينما الزوارق المتبقية ستصنع في السعودية، في إطار عملية نقل التكنولوجيا.

وقالت وزارة الدفاع السعودية إن العقد يأتي في إطار التعاون المشترك بين السعودية وفرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري.