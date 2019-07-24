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البحرية السعودية تتسلم اليوم زورقين سريعين من فرنسا

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ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن السعودية ستتسلم اليوم الأربعاء، زورقين سريعين من فرنسا.

وقالت الصحيفة في موقعها الإلكتروني، إن الزورقين هما من أصل 39 زورقاً يشملها عقد تصنيع الزوارق السريعة الموقع بين المملكة وشركة (سي إم إن) الفرنسية.

وينص العقد الذي تبلغ قيمته، وفق مصادر فرنسية، 600 مليون دولار، موزعة على 3 سنوات، على تصنيع 39 زورقاً سريعاً في مدينة شيربورغ بشمال غربي فرنسا، وفي السعودية، إذ من المقرر أن تصنع الأحواض الفرنسية 21 زورقاً منها، بينما الزوارق المتبقية ستصنع في السعودية، في إطار عملية نقل التكنولوجيا.

وقالت وزارة الدفاع السعودية إن العقد يأتي في إطار التعاون المشترك بين السعودية وفرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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