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2019-07-24 رابط نتائج قبول جامعة القصيم لخمس برامج ماجستير متابعات الخليج 365 - واس أعلنت جامعة القصيم، بالتعاون مع جامعة المستقبل، نتائج القبول في برامج الدراسات العليا “الماجستير” التي تم طرحها أمام الراغبين في الدراسة بالفترة المسائية في مقر جامعة المستقبل بمدينة بريدة، حيث بلغ عدد المرشحين ١٢٢ طالباً وطالبة في خمسة برامج دراسات عليا.

وكانت الجامعة أعلنت فتح باب القبول في خمس برامج للدراسات العليا وهي: برنامج ماجستير الأنظمة، وماجستير المعلوماتية، وماجستير الاقتصاد، بالإضافة إلى ماجستير الرياضيات، وماجستير إدارة الأعمال، ويمكن الاستعلام عن النتائج عبر الرابط التالي: هنا.









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