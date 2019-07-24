رابط التقديم لوظائف الدعم الفني ومراقبة الأمن والسلامة “وزارة العدل” رجال ونساء / غداً...

أعزائي متابعي موقعنا المتميز “عرب نيوز” يسعدنا التواجد معكم اليوم لعرض تفاصيل إعلان وزارة العدل السعودية عن مجموعة من الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، بالمرتبة الرابعة والخامسة والسادسة والثامنة، لوظائف الدعم الفني ومراقب الأمن والسلامة.

وظائف الدعم الفني ومراقب الأمن والسلامة، بدأ التسجيل من يوم الإثنين 19 ذي القعدة، ومن المقرر غلق باب التقديم على الوظائف المذكورة غداً الخميس 22 ذي القعدة، لمن تتوافر فيهم الشروط الموضحة بالمقال، وعليه ننوه على جميع من لديه الرغبة في التقديم وتنطبق عليه الشروط، سرعة التقديم قبل انتهاء المدة المحددة.

موعد التقديم على وظائف وزارة العدل 1440

بدأ التقديم اليوم الإثنين الموافق 19 ذي القعدة، على وظائف الدعم الفني ومراقب الأمن والسلامة بوزارة العدل، على أن ينتهي التقديم في يوم الخميس 22 ذي القعدة.

رابط التسجيل على وظائف وزارة العدل “رجال- نساء”

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الشروط الواجب توافرها للتسجيل على وظائف وزارة العدل

الوظيفة المؤهل والشروط المطلوبة للوظيفة الدعم الفني “رجال -نساء” المرتبة الثامنة أن يكون المتقدم حاصل على درجة الماجستير حسب التخصصات الواردة بدليل التصنيف – أو دبلوم بعد الثانوية العامة لايقل عن سنتين حسب التخصصات الواردة بدليل التصنيف – يكون لدي المتقدم خبرة 12 سنة في مجال الحاسب الآلي ومسجلة بالتأمينات الاجتماعية. الدعم الفني “رجال” المرتبة السادسة أن يكون المتقدم حاصلاً على دبلوم بعد الثنوية العامة لا يقل عن سنتين حسب التخصصات الواردة بدليل التصنيف – أن يكون لدي المتقدم خبرة 4 سنوات في مجال الحاسب الآلي ومسجلة بالتأمينات الاجتماعية. مراقب الأمن والسلامة “رجال” المرتبة الرابعة أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة – أن يكون ليديه خبرة سنتين في الخدمة العسكرية أو في الأمن والسلامة ومسجلة بالتأمينات الاجتماعية – ألا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة وألا يزيد عن 35 سنة. مراقب الأمن والسلامة “رجال” المرتبة الخامسة أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة – أن يكون لديه خبرة 4 سنوات في الخدمة العسكرية أو الأمن والسلامة مسجلة بالتأمينات الاجتماعية – ألا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة وألا يزيد عن 35 سنة. مراقب الأمن والسلامة “نساء” المرتبة الرابعة أن تكون المتقدمة حاصلة على الثانوية العامة – أن تكون لديها خبرة سنتين في الخدمة العسكرية أو الأمن والسلامة مسجلة بالتأمينات الاجتماعية – ألا يقل عم المتقدمة عن 20 سنة ولا يزيد عن 50 سنة.

الشروط العامة لوظائف الأمن والسلامة بوزارة العدل