، فيديو الفوضى والذهول.. لحظة "جر قاضية أمريكية" من المحكمة إلى السجن ،

محمد بن مسعود - الدمام - صدمة الحكم أصابتها بشلل.. وأسرتها تشتبك مع الشرطة

شهدت قاعة محكمة بولاية أوهايو الأمريكية، أمس الاثنين، فوضى عارمة وصدمة وذهول، لحظة الحكم على قاضية أمريكية بالسجن لمدة 6 أشهر؛ لإساءة استخدام منصبها، وهو الحكم الذي أصابها بـ"شلل مؤقت" في ساقيها، جعلها تفقد القدرة على السير، واضطرت شرطية إلى جرها خارج القاعة وإلى عربة السجن.

السجن لقاضية

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ ففي محكمة بمدينة سينسيناتي، حُكم أمس الاثنين، على القاضية الأمريكية "تريسي هنتر" بالسجن لمدة ستة أشهر، بعد إدانتها عام 2014 باستخدام منصبها لمساعدة شقيقها ضابط الشرطة، على الاحتفاظ بوظيفته رغم ارتكابه مخالفة تستوجب طرده.

وكانت "تريسي هانتر" قد تم انتخابها عام 2010، للعمل كقاضية في محكمة الأحداث بمقاطعة هاميلتون بولاية أوهايو؛ ولكن في عام 2014 تم توقيفها عن العمل؛ بسبب قضية شقيقها ضابط الشرطة.

قضية شقيقها ضابط الشرطة

وحسب وسائل إعلام أمريكية، في عام 2013، بدأت قضية شقيقها الضابط "ستيفن هانتر"، المسؤول بإصلاحية الأحداث، بعد اتهامه بضرب أحد المتهمين من الأحداث بشكل غير قانوني، وأوصى رئيسه بطرده من منصبه خلال محاكمة تأديبية؛ لكن القاضية "تريسي" استغلت منصبها بمحكمة الأحداث، واطلعت على وثائق تتعلق بقضية أخيها، ومررت بشكل غير قانوني لشقيقها الضابط "ستيفن" وثائق سرية تتعلق بسلوك الشاب المجني عليه، ومن شأن هذه الوثائق أن تساعد الضابط ستيفن في جلسات الاستماع؛ للرد على الاتهامات الموجهة بشأن ضرب ذلك الشاب.

توقيف القاضية

وفي يناير 2014، قررت محكمة أوهايو العليا، استبعاد "هانتر" من العمل كقاضية، بعد أن وجّهت إليها ثماني تهم جنائية، من بينها استغلال منصبها، والعبث بالأدلة، وتمرير وثائق سرية بشكل غير قانوني لمساعدة شقيقها.

شلل مؤقت

ويُظهر شريط الفيديو، الذي التُقط في محكمة بمدينة سينسيناتي، لحظة الحكم على "هنتر" بالسجن لمدة ستة أشهر، رغم كل الطعون والالتماسات التي تقدّمت بها، وكيف أصابتها الصدمة والذهول فجحظت عيناها، وبدت غير مصدقة؛ لكنها مستسلمة تمامًا، وعندما حاولت السير، اكتشفت أنها فقدت قدرتها على ذلك، ومع تصاعد احتجاجات عائلتها ومؤيديها، الذين اشتبك بعضهم مع الشرطة، اضطرت شرطية إلى "جر القاضية" إلى خارج قاعة المحكمة ونحو سيارة تُقلها إلى السجن.