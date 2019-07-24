، تنبيهات متتالية للإنذار المبكر بـ 7 مناطق .. الحرارة هنا ستتخطى الـ 48 ،

محمد بن مسعود - الدمام - أتربة مثارة وسحب رعدية وعوالق ترابية .. حالات تنتهي مع حلول المساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، مناطق: الحدود الشمالية وجازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والشرقية، من حالات مناخية متفاوتة.

ولفتت، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن مناطق: الحدود الشمالية ومكة المكرّمة وجازان، تتعرّض لحالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة في مكة المكرّمة: محافظات القنفذة والليث وبحرة وجدة ورابغ والعاصمة المقدّسة، وتستمر من العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً.

وخصّت الهيئة منطقة جازان بتنبيهٍ لتعرُّضها لحالة من العوالق الترابية المصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية بمحافظات: أبي عريش والدائر والدرب والريث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وجازان وصامطة وصبيا وفيفا وهروب، بدءاً من الثانية عشرة مساء الثلاثاء حتى العاشرة صباح اليوم.

ووفقاً للهيئة تشهد منطقتا عسير والباحة سحباً رعدية ممطرة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، فيما يغطي الضباب المنطقة الشرقية والمدينة المنوّرة، خاصة ينبع من الخامسة والثلث صباحاً حتى الثامنة صباحاً.

وفي تنبيه متقدم جديد لمكة المكرّمة أفادت "الأرصاد" بتعرُّضها لحالةٍ من الأتربة المثارة مع نشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية يصل إلى شبه انعدام الرؤية بالقنفذة والليث.

وفي تنبيه آخر، أفادت "الأرصاد" بتعرُّض المنطقة الشرقية لموجة غبارٍ مع نشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، وارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية أو أكثر، من الحادية عشرة صباحاً للسادسة مساءً بالأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف والنعيرية وحفر الباطن.