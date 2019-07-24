السعودية اليوم / فرع الشئون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة يطلق مناشط دعوية نسائية بمحافظة الطائف



الطائف 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

يطلق فرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة غداً، عدداً من المناشط الدعوية الصيفية النسائية بمحافظة الطائف بجامع الملك فهد -رحمه الله - عقب صلاة العصر.

وتتضمن فعاليات الملتقى التي تنفذ على مدى أسبوعاً كاملاً العديد من المناشط ومنها: دورة علمية، وملتقى الوسطية والاعتدال، وبرنامج لحمة وطن، وصغارنا في رياض التوحيد، بالإضافة إلى جملة من المناشط التوعوية والفكرية والعلمية وغيرها.

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09:29ت م

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