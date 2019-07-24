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الجراد في قرى شرق أحد رفيدة ومطالب بتدخل الزراعة
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحدرفيدة
ناشد عدد من المواطنين وأصحاب المزارع في قرى شرق محافظة أحد رفيدة، الجهات المسؤولة والمعنية بالتحرك السريع لإنقاذ ما تبقى من محاصيلهم الزراعية نتيجة توافد أسراب الجراد على مزارعهم وتحديدًا في قريتي لزمة ومخبا.
وشهدت القريتان كثافة كبيرة من أسراب الجراد بالإضافة إلى قرى أخرى في المحافظة، حيث طالب أصحاب المزارع بإرسال فرق الرش من قِبل فروع وزارة الزراعة بمنطقة عسير لتقديم المساعدة للمزارعين وخدمتهم دون تجاهل مطالبهم.
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