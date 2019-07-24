فيديو.. الجراد يغزو قرية البدوة ويُتلف جميع محاصيلها

2019-07-24

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - النماص

استنجد أحد المواطنين، بالجهات المعنية وتحديدًا فرع وزارة الزراعة بعسير، لإيجاد حل عاجل وإنقاذ محاصيلهم الزراعية جراء غزو أسراب الجراد الكثيف الذي ألحق الضرر بعدد كبير من المزارع على مستوى المنطقة.

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وقال متابعات الخليج 365 في مقطع فيديو إن قرية البدوة، إحدى القرى التابعة لمحافظة النماص، غزاها الجراد وأتلف جميع المحاصيل، موضحًا أن الأهالي تقدموا بعدة بلاغات إلى الجهة المسؤولة ولم تتجاوب معهم منذ شهر كامل.