- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم فيديو.. الجراد يغزو قرية البدوة ويُتلف جميع محاصيلها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. الجراد يغزو قرية البدوة ويُتلف جميع محاصيلها
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - النماص
استنجد أحد المواطنين، بالجهات المعنية وتحديدًا فرع وزارة الزراعة بعسير، لإيجاد حل عاجل وإنقاذ محاصيلهم الزراعية جراء غزو أسراب الجراد الكثيف الذي ألحق الضرر بعدد كبير من المزارع على مستوى المنطقة.
وقال متابعات الخليج 365 في مقطع فيديو إن قرية البدوة، إحدى القرى التابعة لمحافظة النماص، غزاها الجراد وأتلف جميع المحاصيل، موضحًا أن الأهالي تقدموا بعدة بلاغات إلى الجهة المسؤولة ولم تتجاوب معهم منذ شهر كامل.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. الجراد يغزو قرية البدوة ويُتلف جميع محاصيلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.