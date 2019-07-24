“شغال” رابط خدمة جدارة 1440 بوابة التوظيف الحكومي الإلكترونية/ للتسجيل على وظائف الحرس...

خدمة جدارة للتوظيف الحكومي، تتيح التقدم للوظائف الحكومية لأصحاب المؤهلات العليا، حيث يتم تسجيل البيانات الخاصة بالمتقدم للوظيفة الحكومية، طبقاً لطبيعة الوظيفة والشروط المتاحة، ويكون التسجيل طوال ال24 ساعة، ويضمن التسجيل على خدمة جدارة التيسير على الحكومة والمواطن، وتوفير الوقت في التقدم للوظائف الحكومية، مع السرية في المعلومات الخاصة بكل متقدم، وتوفير الوظائف الحكومية لأصحاب المؤهلات العليا.

وظائف وزارة المالية والحرس الوطني، فنحن مستمرون معكم في تقديم أخر وأهم الأخبار بالمملكة العربية السعودية، حيث من المقرر غلق باب التسجيل على وظائف وزارة المالية والحرس الوطني غداً الخميس في تمام الثانية عشرة منتصف الليل، وذلك عبر الرابط الرسمي لخدمة جدارة للتوظيف، فنحن نهيب بمن تتوافر لديه شروط التقديم سرعة التسجيل قبل انتهاء الموعد.

أعلنت وزارة المالية و وزارة الحرس الوطني عن عدد من الوظائف عبر خدمة جدارة للتوظيف الحكومي، على أن يبدأ التقديم اليوم الأحد في تمام التاسعة صباحاً وينتهي يوم الخميس 22/11/1440 هجرياً في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت السعودية، وعمليات بحث مكثفة حول الوظائف المعلنة لوزارة المالية والحرس الوطني، وكيفية التقديم عليها والمؤهلات المطلوبة لشغل هذه الوظائف.

رابط التقديم على الوظائف المعلنة لوزارة المالية والحرس الوطني

يقوم المتقدم على الوظائف المعلنة لوزارة المالية والحرس الوطني، بالتسجيل عبر بوابة “جدارة للتوظيف“.

عدد وظائف الحرس الوطني

تم الإعلان عن عدد 94 وظيفة بالحرس الوطني رجال ونساء عبر خدمة جدارة للتوظيف، وقد أكدت وزارة الحرس الوطني على ضرورة التأكد من البيانات المسجلة عبر البوابة من خلال وزارة الخدمة المدنية، للتمكن من مطابقتها حين الترشيح لإحدي الوظائف المعلن عنها، وفي حالة تطابق البيانات يقوم المتقدم بالذهاب لإعلان الوظائف سواء الحرس الوطني أو وزارة المالية وتحديد الرغبة، وإكمال باقي الخطوات والضغط على حفظ.

الفئات المستهدفة لوظائف الحرس الوطني

كل من تخرج من معهد ذو تخصص وكذلك الدبلومات المتخصصة التي تكون بعد المرحلة الثانوية أو ما يعادلها. خريجي الجامعات والحاصلين على درجة البكالوريوس، حسب الاحتياج لهم في تصنيف التوظيف. الحاصلين على دبلومة بعد الجامعة. الحاصلون على درجة الماجستير. خريجي البرامج الإعدادية “الثانوية المهنية بطبيعة العمل”. الأولوية في الوظائف المعلنة للحاصلين على التخصصات غير التربوية. وجب على الحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة وجود شهادة المعادلة. شرط أساسي إجتياز إختبار القدرات. سيتم عمل مقابلة شخصية ومطابقة للبيانات، وفي حالة عدم صحة البيانات سيتم إستبعاد المتقدم.

عدد وظائف وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية عن عدد 59 وظيفة رجال ونساء، على المرتبة “8،7،6،5” عبر بوابة التوظيف الحكومي “جدارة”.

الفئات المستهدفة لوظائف وزارة المالية

كل من تخرج بدرجة الجامعة أو البكالوريوس أو معهد مابعد الثانوية أو المعاهد المتخصصة. الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ثم يليها التخصصات التربوية.

تهتم المملكة العربية السعودية، بالعديد من الإصلاحات التي تفيد المواطن السعودي، ومنها توفير الوظائف الحكومية المناسبة لأصحاب المؤهلات العليا من كلا الجنسين، ولذلك تم توفير خدمة جدارة للتسهيل علي المتقدمين للوظائف الحكومية، التسجيل ومتابعة النتائج النهائية للقبول في الوظيفة، مع توفير الوقت للحكومة والمواطن وعدم التكدس علي المكاتب الحكومية.

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شروط التسجيل علي خدمة جدارة

للتسجيل علي خدمة جدارة لابد من توافر الشروط التالية.

1-الحصول علي شهادة عليا وتطابقها مع التخصص المطلوب علي الخدمة.

2-الإنتهاء من فترة الإمتياز المشترطة للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

3-الإلتزام بترتيب أفضلية الدرجات العلمية.

4-الإلتزام بفترة التقديم المقررة .

5-تحديد الرغبات حسب الوظيفة المطلوبة.

6-تحديد ترتيب الرغبات في التوظيف حسب التوزيع الجغرافي للمتقدم.

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وقد جذبت خدمة جدارة، كبري الشركات في المنطقة للمساهمة، في تأهيل وتدريب رواد الأعمال والشباب الباحث عن وظيفة، وذلك لتنمية مهاراتهم وخبراتهم، في مجال التكنولوجيا والأعمال الرقمية، مما يؤدي إلي توفير فرص العمل للمتميزين.