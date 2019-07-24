، لاحظه عدد كبير من الأهالي.. "نيزك" يضيء سماء الرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - "هندي": هذه الفترة تتميز بدخول الأرض موسم شهب البرشاويات

لاحظ عدد كبير من سكان الرياض والمحافظات القريبة منها، حوالى الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم، جسمًا يضيء السماء والأرض.

وبحسَب وصف الشهود الذين وصفوا الجسم، قالوا إنه شديد السطوع، ويميل لونه للأزرق، وله ذيل من الشرار المتناثر، وهذا الوصف ينطبق على احتراق نيزك في غلاف الأرض الجوي وتبخره، والذي يُقَدّر ارتفاعه -بحسب مواقع رؤية النيزك- بين ١٠٠- ٢٠٠ كيلومتر فوق سطح الأرض؛ وفقًا لما أكده لـ"الخليج 365" الباحث الفلكي "ملهم بن محمد هندي" عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، عضو فريق سديم الفلكي.

وقال هندي: "يطلق علميًّا على هذا الجسم "الكرة النارية"، وهو من الشهب لكن بحجم أكبر، وعادةً يكون من الصخور الهائمة في الفضاء ويكون حجمها مقاربًا لحجم كرة القدم؛ لذلك تستغرق وقتًا أطول في الاحتراق بسبب الاحتكاك؛ خلاف الشهب التي تحترق في أقل من ثانية".

وأشار الفلكي "هندي" إلى أن هذه الفترة تتميز بكثرة الكرات النارية بسبب دخول الأرض في موسم شهب البرشاويات الذي يبدأ من ١٧ يوليو إلى ٢٤ أغسطس، وهي تمتاز بكثرة الكرات النارية؛ خلاف بقية مواسم الشهب الأخرى؛ مؤكدًا عدم وصول أي صور توثق احتراق النيزك حتى إعداد هذا الخبر الآن.