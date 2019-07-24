محمد بن مسعود - الدمام - وجَّهت إداراتها بالمناطق والمحافظات برفع أعداد احتياجهم من المعلمين والمعلمات علمت "الخليج 365" من مصادرها أن وزارة التعليم تتجه لتعيين الخريجين والخريجات على منصة "جدارة" في مدارس تعليم الكبار ومراكز محو الأمية . وأكدت المصادر ذاتها أن وزارة التعليم وجَّهت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات برفع أعداد احتياجهم الفعلي من المعلمين والمعلمات . يُذكر أن وزارة التعليم اعتادت على تكليف بعض معلمي ومعلمات الصباحي للتدريس في مدارس تعليم الكبار براتب إضافي بواقع 100 ريال للحصة الواحدة، ويتم الترشيح وفق آلية محددة . "التعليم" تتجه لتعيين الخريجين والخريجات في مدارس تعليم الكبار سعود الدعجاني الخليج 365 2019-07-24 علمت "الخليج 365" من مصادرها أن وزارة التعليم تتجه لتعيين الخريجين والخريجات على منصة "جدارة" في مدارس تعليم الكبار ومراكز محو الأمية . وأكدت المصادر ذاتها أن وزارة التعليم وجَّهت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات برفع أعداد احتياجهم الفعلي من المعلمين والمعلمات . يُذكر أن وزارة التعليم اعتادت على تكليف بعض معلمي ومعلمات الصباحي للتدريس في مدارس تعليم الكبار براتب إضافي بواقع 100 ريال للحصة الواحدة، ويتم الترشيح وفق آلية محددة . Advertisements 24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440 08:11 AM وجَّهت إداراتها بالمناطق والمحافظات برفع أعداد احتياجهم من المعلمين والمعلمات وجَّهت إداراتها بالمناطق والمحافظات برفع أعداد احتياجهم من المعلمين والمعلمات علمت "الخليج 365" من مصادرها أن وزارة التعليم تتجه لتعيين الخريجين والخريجات على منصة "جدارة" في مدارس تعليم الكبار ومراكز محو الأمية . وأكدت المصادر ذاتها أن وزارة التعليم وجَّهت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات برفع أعداد احتياجهم الفعلي من المعلمين والمعلمات . يُذكر أن وزارة التعليم اعتادت على تكليف بعض معلمي ومعلمات الصباحي للتدريس في مدارس تعليم الكبار براتب إضافي بواقع 100 ريال للحصة الواحدة، ويتم الترشيح وفق آلية محددة . ، "التعليم" تتجه لتعيين الخريجين والخريجات في مدارس تعليم الكبار ،

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