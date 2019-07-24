، "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على 7 مناطق ،

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي الرياض و"الشرقية"؛ تمتد إلى نجران، ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرّمة، جازان، وعسير، خاصةً الأجزاء الساحلية منها (تشمل الطريق الساحلي بين جدة وجازان)، وتكون السماء غائمةً جزئياً على منطقتَي جازان وعسير؛ قد تتخللها تشكيلاتٌ من السحب الرعدية على مرتفعات تلك المناطق.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440 08:11 AM
سماء غائمة جزئياً على جازان وعسير وتشكيلات سحب رعدية على المرتفعات
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي الرياض و"الشرقية"؛ تمتد إلى نجران، ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرّمة، جازان، وعسير، خاصةً الأجزاء الساحلية منها (تشمل الطريق الساحلي بين جدة وجازان)، وتكون السماء غائمةً جزئياً على منطقتَي جازان وعسير؛ قد تتخللها تشكيلاتٌ من السحب الرعدية على مرتفعات تلك المناطق.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
، "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على 7 مناطق ،
المصدر : الخليج 365
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