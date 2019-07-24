انتشار عمليات الاحتيال حول عملة Libra على فيس بوك

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مع أن عملة Libra لن تتاح للمستخدمين قبل العام المقبل، إلا أنه بدأت العديد من الحسابات والصفحات والمجموعات بالظهور على فيس بوك تقوم بالاحتيال على المستخدمين حول هذه العملة حيث تدّعي أنها تبيعها بأسعار مخفضة.

وخلال السنوات الأخيرة انتشرت بشكل واسع عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية، لذا لم يكن مستبعداً أن تكون عملة فيس بوك أيضاَ موضعاً للاحتيال.

وتستخدم العديد من تلك الصفحات والحسابات والمجموعات صور تعبيرية وشخصية تحمل الشعار الرسمي لفيس بوك أو شعار العملة أو حتى صور للمدير التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ. كما أنها صممت فيديوهات إعلانية مفبركة تظهر فيها زوكربيرغ وهو يروج للعملة ويدّعي أن هناك عدد من العملات ستتاح بسعر مخفض للمستثمرين الأوائل.

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وكما أن بعض الصفحات تروج لمواقع تحمل أسماء نطاقات تشجع على شراء العملة وتم تصميمها بحيث تقنع المستخدم أنه يمكن من خلالها شراء tokens للعملة، بينما هناك صفحات أخرى مازالت قيد التطوير أو هي مجرد حجز اسم للاستغلال المستقبلي.

فيس بوك تتصدى لعمليات الاحتيال

من جهتها قالت فيس بوك أنها أزالت كل الصفحات والحسابات والمجموعات الاحتيالية، كما أنها أزالت إعلانات تنتهك سياسات فيس بوك وتعمل الشركة بشكل متواصل على تحسين دقة التعرف على عمليات الاحتيال ومنعها قدر الإمكان.

الجدير بالذكر أن فيس بـوك ليس المكان الوحيد الذي انتشرت فيه صفحات وحسابات الاحتيال حول عملة ليبرا، بل أيضاً ظهرت حسابات على تويتر وقنوات يوتيوب وحتى مواقع بأسماء نطاقات مشابهة للعملة أو للمحفظة كاليبرا.

