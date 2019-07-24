هونر تكشف رسمياً عن هاتفي Honor 9X و Honor 9X Pro

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كما كان منتظراً كشفت هونر العلامة التجارية التابعة لهواوي عن أحدث هواتفها المتوسطة من فئة X حيث جائت هواتف Honor 9X و Honor 9X Pro مطابقة تماماً لما ورد في التسريبات طوال الايام الماضية.

تحدثت الشركة كثيراً عن القيمة التي تقدمها الهاتفين مقارنة بالسعر المطروح مع اضافة مزايا مثل الشاشة الكاملة والكاميرا الميكانيكة المنبثقة لصور السيلفي بالاضافة إلى مزايا خاصة بنسخة البرو مثل الثلاث كاميرات.

مواصفات هاتف Honor 9X Pro

الشاشة : من نوع LCD بحجم 6.59 بدقة FHD+.

المعالج: من هواوي فئة Kirin 810

الذاكرة العشوائية: 8GB.

ذاكرة التخزين: 128GB/256GB.

الكاميرات الخلفية: 48MP-8MP-2MP.

كاميرا السيلفي 16MP (منبثقة)

النظام : اندرويد 9 مع واجهة EMUI 9.1

البطارية : 4000mAh

الالوان : بنفسجي – أزرق- أسود.

مواصفات هاتف Honor 9X Pro

الشاشة : من نوع LCD بحجم 6.59 بدقة FHD+.

المعالج: من هواوي فئة Kirin 810

الذاكرة العشوائية: 6GB/4GB.

ذاكرة التخزين: 128GB/64GB.

الكاميرات الخلفية: 48MP-2MP.

كاميرا السيلفي 16MP (منبثقة)

النظام : اندرويد 9 مع واجهة EMUI 9.1

البطارية : 4000mAh

الالوان : ازرق – احمر – أسود.

ستتوفر الهاتفين في الاسواق الصينية بدءاً من 30 يوليو الجاري والاسعار تبدأ من 205 دولار لنسخة X9 وصولاً إلى 250 دولار..، بينما تبدأ اسعار نسخة X9 برو من 320 دولار وصولا لـ 349 دولار للنسخة الافضل.

