عدد مستخدمي سناب شات تخطى 200 مليون مستخدم

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أعلنت شركة سناب المالكة للتطبيق الشهير سناب شات أنها حصلت على 13 مليون مستخدم دفعة واحدة في الربع الأخير من العام الجاري 2019 ليصل إجمال عدد مستخدمين التطبيق 203 مليون مستخدم نشط يومياً.

تطبيق سناب شات عانى من فترة ركود وتباطؤ في أعداد المستخدمين خلال الاشهر الأخيرة بل أن الشركة اعلنت عن إنخفاض في أعداد المستخدمين في نفس هه الفترة العام الماضي وهذا الأمر أثار قلق المستثمرين بشكل واضح ليأتي هذا الإعلان بمثابة القفزة الجيدة التي تؤكد للمستخدمين والمستثمرين معاً أن التطبيق لازال بإمكانه القيام بالكثير.

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هذه الزيادة لم تأتي بالصدفة بل تحدثت الشركة ان التحديثات الجديدة للتطبيق على اندرويد ساهمت في تحفيز المستخدمين للتسجيل بالاضافة إلى إطلاق المزيد الفلاتر والالعاب والمزايا والمحتوى الحصري لجذب مستخدمين جدد وتحفيز المشتركين القدامى على العودة والتفاعل مع التطبيق.

على الجانب الآخر وفيما يخص الامور المالية يبدو ان الشركة مرت بربع ناجح حيث استطاعت زيادة الايرادات بنسبة 48% مقارنة بالربع الأول لكن الشركة لم تصل إلى الربححة حتى الآن.

الشيء الجيد ان هذه الايرادات ساهمت في تقليص خسائر الشركة الصافية من 310 مليون دولار إلى 255 مليون دولار بنهاية الربع الثاني في 2019 بانخفاض يصل إلى 17%.

أسهم الشركة تفاعلت بسرعة مع هذه الاخبار الإيجابية ليغلق سهم شركة سناب على ارتفاع تخطى 11%.

