وزارة الدفاع تعلن عن توفّر 542 وظيفة شاغرة

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أعلنت الإدارة العامة للمرافق والشؤون الهندسية بوزارة الدفاع، عن توفر عدد 542 وظيفة، بعضها للنساء، وذلك للعمل في الإدارات الهندسية والأشغال بأفرع القوات المسلحة بالمملكة.

ويبدأ التقديم على تلك الوظائف، اليوم الثلاثاء 1440/11/20هـ، ويستمر حتى الخميس الموافق 1440/11/29هـ، ويمكن معرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المتوفرة وطريقة التقديم من خلال هذا الــرابــط .

