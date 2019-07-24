الجيش اليمني يتوغل في أودية الظهرة ويسيطر على جبل القلعة بمحافظة الجوف

توغل الجيش الوطني اليمني بمحافظة الجوف في أودية الظهرة، الثلاثاء، بمديرية برط العنان شمال المحافظة، بعد مواجهات عنيفة، وتمكن من السيطرة على جبل القلعة التي تقطع خطوط إمدادات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إلى جبال تواثنة والأمهور.

وأكد مصدر عسكري -في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- أن الميليشيا تكبدت خسائر كبيرة، سقط فيها عدد من القتلى والجرحى وتمت استعادة أسلحة خفيفة ومتوسطة.

في غضون ذلك، قُتل وجُرح ستة من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مواجهات ضد قوات الجيش الوطني اليمني، بجبهة ناطع شرق محافظة البيضاء وسط البلاد.

وقال موقع «سبتمبر نت» التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن المواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من الميليشيا التسلل باتجاه مواقع الجيش الوطني اليمني في جبل القرحاء، وشعب المسوح، وشعب صرام، بجبهة ناطع.

وأحبطت قوات الجيش اليمني محاولة الميليشيا، وأجبرتها على الفرار، بعد مصرع أربعة من عناصرها، وإصابة اثنين آخرين.