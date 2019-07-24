بالصور.. لجنة «الاستثمار التعديني» بالرياض تطيح بعمالة مخالفة وتغلق مواقع غير مرخصة

قامت اللجنة الدائمة لمتابعة المواقع المخالفة لنظام الاستثمار التعديني بإمارة منطقة الرياض؛ بجولة ميدانية على عدد من المواقع المخالفة على طريق سعد- الخرج الجديد، التي يُستغَل منها خام رمل السيليكا؛ حيث تم القبض على عدد من العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، وحجز المعدات الثقيلة المخالفة، وإيقاف العمل بها؛ لكون هذه المواقع تعمل بدون تراخيص نظامية، ولم تتقيد بالاشتراطات البيئية؛ وذلك لإيقاع الجزاءات والغرامات على المخالفين وفق الأنظمة المتعلقة بالاستثمار التعديني والبيئة .

وتستمر اللجنة الدائمة بإمارة المنطقة في مراقبة مواقع الكسارات للوقوف على المخالفات التعدينية، والحث على التقيد بالإجراءات النظامية والفنية في المواقع المرخصة والمخالفة وفق نظام الاستثمار التعديني الذي نص في المادة الرابعة والخمسين على أن «يعاقب كل من قام بأي عملية استغلال بالمخالفة لأي من أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال. ويجوز مصادرة جميع المعادن ومشتقاتها ... والمعدات المستخدمة في تلك المخالفة». ويتم تقدير سعر المواد التعدينية المستغلة وإلزام المخالفين بدفع قيمتها، إضافةً إلى الغرامة الأساسية؛ وذلك بحسب اللوائح المنظمة.

يذكر أن اللجنة الدائمة لمتابعة المواقع المخالفة لنظام الاستثمار التعديني مُشكَّلة من إمارة منطقة الرياض، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة منطقة الرياض، وترافقها قوة أمن المهمات والواجبات بمنطقة الرياض. وحرصًا من إمارة منطقة الرياض، وبتوجيه من أمير المنطقة ونائبه، فقد تم تعميد الجهات المعنية على منع هذه التجاوزات، وتطبيق النظام بحق المخالفين والحد منها كظاهرة والعمل على معالجتها.