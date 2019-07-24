“Qiyas”موقع تسجيل القدرات العامة “قياس” 1440هـ|| Qiyas Results برقم الهوية...

تقوم بوابة”قياس” للخدمات الإلكترونية بالإعلان عن نتائج الطلاب، تحصيلي الورقية ونتائج قياس المواهب، وقياس القدرات العامة لطلاب الثانوية، للالتحاق بالكليات، والتي يعتمد عليها الطالب السعودي بشكل أساسي في الدخول إلى الجامعات بالمملكة، حيث يتم عمل اختبارات لقياس مستويات أداء”تحصيلي”، وقياس للمواهب والقدرات، على أن يتم تقديم النتائج مع مصوغات التقديم للجامعات السعودية، ونعرض عليكم رابط التحصيلي”قياس” للعام الحالي، طريقة استعلام الطالب عن النتائج.

وقد بدأ الطلاب في 2 شعبان 1440هـ في أداء اختبارات التحصيلي الورقية، ويترقبوا التعرف على النتائج في نهاية شعبان، وذلك لاختبارات المرحلة الأولى، على ان تبدأ المرحلة الثانية في بداية شهر رمضان 1440، وذلك بعد الانتهاء من جميع اختبارات الفصل الدراسي الثاني.

رابط قياس 1440″قدرات”

يقوم الطالب بالدخول عبر رابط قياس، للاستعلام عن نتائج تحصيلي،وتسجيل البيانات لاختبارات القدرات للثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات السعودية، حيث تشترط الكليات اختبار قدرات الطالب المعرفيةـ، أو الاستعلام عن النتائج بالاتصال على رقم قياس الموحد 920033555.

طريقة الاستعلام

الدخول على رابط قياس

إدخال رقم السجل المدني

ادخال كلمة المرور

اضغط تسجيل الدخول

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يتم إرسال رسائل بالنجاح في اختبار القدرات أو بالرسوب على الهاتف النقال للطلاب، كما يمكنهم الاستعلام عن النتائج من خلال الرقم 920033555.

ويكون موعد اختبار القدرات للطلاب موحّد في جميع المدارس، حيث يقوم الطالب بالتسجيل في الموقع لتحديد موعد اختبارات القدرات المعرفية له للالتحاق بالكليات فيما بعد.