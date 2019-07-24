«صحة جازان» تنفي تحويل مستشفى أحد المسارحة العام إلى «نساء وولادة»

نفت صحة جازان، مساء اليوم الثلاثاء، الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تحويل مستشفى أحد المسارحة العام إلى مستشفى نساء وولادة.
وأكد متحدث صحة جازان محمد دراج لـ«عاجل»، أنه «لا صحة لما يتم تداوله لتحويل مستشفى أحد المسارحة العام إلى مستشفى نساء وولادة في الوقت الحالي».
وأضاف دراج، أنه يتم حاليًا من خلال وزارة الصحة دراسة الاستفادة من مستشفيات 50 سريرًا، وتحديد نطاق خدماتها ضمن التجمعات الصحية التي بدأت في بعض مناطق المملكة.
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