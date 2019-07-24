سياسي / الولايات المتحدة الأمريكية تدين الغارات الجوية على جنوب إدلب



واشنطن 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واس

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية الغارات الجوية التي تعرضت لها مدينة معرة النعمان بجنوب إدلب السورية ووصفتها بأنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي ودعت للعودة لوقف إطلاق النار في المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس إن هذه الغارات قصفت عددا من المنازل بالإضافة إلى سوق المدينة، كما أفادت تقارير بأنها أودت بحياة أكثر من 35 شخصا من الرجال والنساء والأطفال.

ونوهت إلى أنه على مدى نحو ثلاثة أشهر تتواصل تلك الغارات الجوية في شمال غرب سوريا، مما يزيد من زعزعة استقرار المنطقة، منبهة إلى أنها تسببت في تشريد ما لا يقل عن 330 ألف مدني، مما يؤدى لتفاقم الوضع الإنساني الخطير بالفعل، مؤكدة أن هذه الهجمات التي تضرب عمدا البنية التحتية ومن بينها منشآت طبية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

ودعت مورجان الحكومة السورية إلى العودة لوقف إطلاق النار في المنطقة، والسماح بوصول الإمدادات دون عوائق لمواجهة الكارثة الإنسانية الناجمة عن الغارات الجوية.

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