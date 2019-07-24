حج / جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة تواصل استقبال حجاج مختلف دول العالم



المدينة المنورة 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واس

تواصل جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة استقبال رحلات الحج من مختلف دول العالم القادمين إلى المملكة لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ بتقديم سبل الرعاية والعناية لضيوف الرحمن وإنهاء إجراءات وصولهم بكل حفاوة وترحيب.

وأوضح قائد قوات الحج بجوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة العميد فواز بن قالط الفقير لوكالة الأنباء

وأضاف العميد الفقير أن جوازات المطار بالتعاون مع معهد الجوازات قامت بتوفير عدد من الطلبة الذين يتحدثون أكثر من تسع لغات مختلفة في صالات الحج وذلك لتسهيل التواصل والتعامل مع الحجاج من خلال توجيههم وإرشادهم داخل صالات الجوازات بلغاتهم الرئيسية ، مؤكدا مضاعفة الجهود في المرحلة المقبلة من قبل منسوبي جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة لتحقيق ما يسهل على الحجاج إنجاز إجراءاتهم في وقت قياسي .

// انتهى //

03:00ت م

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المدينة المنورة 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واستواصل جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة استقبال رحلات الحج من مختلف دول العالم القادمين إلى المملكة لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ بتقديم سبل الرعاية والعناية لضيوف الرحمن وإنهاء إجراءات وصولهم بكل حفاوة وترحيب.وأوضح قائد قوات الحج بجوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة العميد فواز بن قالط الفقير لوكالة الأنباء السعودية أن جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تنفذ خططها التشغيلية لحج هذا العام لاستقبال حجاج بيت الله الحرام من خلال 775 من العاملين في جوازات المطار الذين تم تأهيلهم وتدريبهم في طرق التعامل مع الجمهور وآلية استخدام أجهزة الحاسب الآلي الحديثة وأجهزة الكشف على الوثائق المزورة مما يساعد على سرعة إنهاء إجراءات الحجاج بكل يسر وسهولة .وأضاف العميد الفقير أن جوازات المطار بالتعاون مع معهد الجوازات قامت بتوفير عدد من الطلبة الذين يتحدثون أكثر من تسع لغات مختلفة في صالات الحج وذلك لتسهيل التواصل والتعامل مع الحجاج من خلال توجيههم وإرشادهم داخل صالات الجوازات بلغاتهم الرئيسية ، مؤكدا مضاعفة الجهود في المرحلة المقبلة من قبل منسوبي جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة لتحقيق ما يسهل على الحجاج إنجاز إجراءاتهم في وقت قياسي .// انتهى //03:00ت م0252

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