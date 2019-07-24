شكرا لقرائتكم رئيس البرلمان النيجيري يشيد بجهود خدمة الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-24 رئيس البرلمان النيجيري يشيد بجهود خدمة الحجاج متابعات الخليج 365 - واس التقى رئيس البرلمان النيجيري السيد فيمي غاباجابيلا أمس الثلاثاء في أبوجا سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي، بحضور عدد من أعضاء البرلمان النيجيري.

وأشاد معالي رئيس البرلمان النيجيري بعمق ومتانة العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ونيجيريا، منوهًا بالجهود العظيمة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله – في سبيل خدمة ضيوف الرحمن .

ومن جانبه هنأ السفير بوسطجي معالي رئيس البرلمان النيجيري بمناسبة فوزه في انتخابات رئاسة البرلمان في دورته الحالية، متمنيا له التوفيق والنجاح.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرلمان النيجيري يشيد بجهود خدمة الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.