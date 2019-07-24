شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل: 500 ألف ريال جائزة للإعلام الجديد في 4 أفرع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، جائزة جديدة بمسمى «جائزة إمارة منطقة مكة المكرمة للإعلام الجديد» وبقيمة 500000 ريال، في 4 أفرع هي الفيلم القصير، الصورة، التغريدة والسناب شات.

لكن الأمير خالد الفيصل أعلن خلال المؤتمر الصحفي أمس (الثلاثاء) لإطلاق الحملة الإعلامية التوعوية «الحج عبادة وسلوك حضاري»، تحت شعار (الحج رسالة سلام) في نسختها 12، طالب بتعريب مسمى السناب شات، وقال «أتمنى أن نأتي باسم عربي للسناب شات حيث إنني لا أرغب نطقها كونها غير عربية ولم أتعود على نطقها».

ورفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على اهتمامه بالمنطقة، مضيفا «أرجو من الله عز وجل أن نكون عند مستوى طموحاته وطموحات ولي عهده الأمين»، مشيدا بدور كافة القطاعات المسؤولة عن خدمة ضيوف الرحمن، خاصاً بالشكر نائب أمير مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان ورجال الأمن على ما يقومون به من جهود.

وشدد على الحرص على الاستفادة من الدراسات والأبحاث التي تجرى في كل عام عما تم في الحج الماضي، وقال «تدرس لجنة الحج المركزية الملاحظات لتلافيها والإيجابيات لتطويرها»، مشيرا إلى أن وزارة الحج هذا العام هيأت أنظمة جديدة تسهل على الحجاج الوصول إلى هذه البلاد دون عناء، متمنياً نجاحها وأن تكون هذه الرحلة الإيمانية مكللة بالنجاح ومريحة لحجاج بيت الله الحرام.

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وأضاف في رده على سؤال "الخليج 365" حول نجاح مبادرة الطريق إلى مكة المكرمة، «تم رفع الدول هذا العام إلى 5 دول، وساهمت في التقليل من الازدحام، والرفع في السنوات القادمة».

ودعا أمير منطقة مكة المكرمة من سبق لهم الحج بفتح المجال لمن لم يؤدوا الفريضة من قبل.

من جانبه، أكد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنه الإشرافية للحملة الوطنية الإعلامية «الحج عبادة وسلوك حضاري» الدكتور هشام الفالح، أن نجاح الحملة على مدى 11 عاماً ماضية نتيجة عمل تراكمي، وأثمر عنه ارتفاع مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية التقيد بالأنظمة في الحج والبعد عن المخالفات، مضيفاً أن الحملة تحولت الآن للتركيز على الإيجابيات وتطويرها في وقت أصبحت فيه المخالفات حالات نادرة.

وفيما قدم شكره لحجاج الداخل والخارج على تقيدهم بالأنظمة والامتناع عن ارتكاب المخالفات ما نتج عنه تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، رفع شكره لأمير منطقة مكة المكرمة ونائبه على الدعم الذي تلقاه كافة الجهات العاملة في الحج من جهة وفي حملة الحج عبادة وسلوك حضاري، وثمن الجهود التي تبذلها كافة القطاعات لإنجاح الحملة.

حضر إطلاق الحملة نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، ونائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.