شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مطار القاهرة: تنسيق سعودي مصري لإنجاح موسم الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

كشف رئيس شركة مطار القاهرة الدولي المهندس أحمد فوزي التنسيق بين حكومة المملكة ومصر لنجاح موسم الحج لهذا العام، موضحاً أنه تم عقد اجتماعات عدة مع ممثلي محطة الخطوط الجوية بين البلدين للتصدي بسرعة لأي أزمات لمنع التكدس سواء أثناء رحلة الإياب أو العودة لضيوف الرحمن.

وأضاف لـ«الخليج 365»: «هناك تضافر وتنسيق كامل بين الجانبين لكل ما من شأنه إنجاح موسم الحج، ودراسة سلبيات المواسم السابقة لتداركها خلال الموسم الحالي، كما أن حكومة المملكة تقوم بجهود كبيرة بهدف توفير أقصى درجات الراحة والتيسير لجميع الحجاج القادمين للأراضي المقدسة من جميع أنحاء العالم».

وحذر المهندس فوزي من الوقوع فريسة لشركات سياحية غير خاضعة لرقابة الدولة أو غير مسجلة، مبيناً أن هناك تنسيقا مع وزارتي السياحة والداخلية فى مصر لمواجهة تلك الحالات، وحول التعليمات الموجهة إلى الحجاج المصريين، أكد فوزي أن هناك تعليمات بعدم اصطحاب الأدوية المخالفة والمحظورة، وسيكون هناك وفد طبي من وزارة الصحة ولجنة طبية تفاديا لذلك، حيث ينصح بالتوجه لتلك اللجنة للحصول على الأدوية المطلوبة، إضافة إلى تخصيص مستشفيات متنقلة لمتابعة الحالات الطارئة.

يذكر أن مطار القاهرة الدولي شهد الخميس الماضي مغادرة أول أفواج حجاج بيت الله الحرام إلى المملكة لأداء مناسك الحج.