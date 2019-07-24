شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص مترجمين للغة الإشارة للحجاج ذوي الإعاقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - زين عنبر (جدة) zain_anbar

تعتزم شركات ومؤسسات حجاج الداخل تخصيص مترجمين للغة الإشارة للتعامل مع فئة الصم والبكم ضمن الخطة المستقبلية لتطوير الخدمات المقدمة للحجاج.

وأكد مصدر مطلع في شركات حجاج الداخل لـ«الخليج 365»، أن توفير مترجمين بلغة الإشارة لفئة الصم والبكم سيدرج ضمن الخدمات المقدمة للحاج مستقبلا بشكل دائم على مستوى 190 شركة، مشيرا إلى أن تعامل شركات حجاج الداخل في الفترة الحالية مع فئة الصم والبكم المتواجدين في مختلف الحملات يتسم بالسهولة، نظرا لتوفر برورشورات بلغة الإشارة بالتعاون مع المراكز المتخصصة.

وأكد أن توفير مترجمين بلغة الإشارة مستقبلا يسهم في تذليل المعوقات التي قد تواجه القائمين على الحملات في التعامل مع الصم والبكم عبر مترجمين متخصصين.