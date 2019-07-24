شكرا لقرائتكم خبر عن «نافذة إلكترونية» لتقرير الطقس في مكة والمدينة والمشاعر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

أطلق رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي (الثلاثاء) أعمال الهيئة لحج هذا العام، التي تضمنت الهوية الإعلامية الخاصة بموسم الحج لمركز التواصل الرقمي، وكذلك النافذة الإلكترونية الخاصة بتقارير الطقس في كل من «مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة».

وقدم مدير إدارة التحاليل والتوقعات عايض البلوي؛ المميزات التي تحتويها النافذة الإلكترونية الخاصة بطقس الحج من معلومات أرصادية وتوقعات وتحذيرات حول حالة الطقس والرياح والحرارة والظواهر الجوية الخاصة بمنطقة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة؛ حيث تبث معلومات الطقس الآنية لتحديد سرعة الرياح واتجاهها ودرجات الحرارة ومعلومات طبقات الجو العليا، وصوراً رادارية وصور الأقمار الصناعية.

وتتضمن النافذة عناصر الطقس والحرارة والرياح، وأهم الظواهر الجوية التي تصدر كل ساعة عن المشاعر ومكة والمدينة وجدة، كما ستعطي النافذة توقعات حالة الطقس لـ 24 ساعة قادمة وتوقعات 5 أيام قادمة ويتم تحديثها يومياً.

وفي ما يخص الهوية الإعلامية للهيئة خلال موسم الحج، أكدت مديرة مركز التواصل الرقمي بالهيئة فاطمة العوفي أن الهيئة ستخاطب الحجاج بأربع لغات «العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردو» من خلال النشر الإعلامي والتوعوي لمختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي على مدار الساعة. وفي ما يتعلق بالجانب التوعوي، أكد نائب مدير إدارة الإعلام والتوعوية بالهيئة إبراهيم مطر أن الهيئة كثفت جهودها في توعية الحجاج في الجانبين البيئي والأرصادي، ومن خلال الوجود ميدانياً في المشاعر المقدّسة والمدينة المنوّرة والمطارات والطرق السريعة، وتسهيل وصول المعلومات للجهات المستفيدة بشكلٍ مستمرٍ، ومركز إعلامي متكامل لخدمة الإعلام المرئي والمقروء على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية العاملة في شؤون الحج.