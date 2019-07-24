شكرا لقرائتكم خبر عن خطط وقائية لتوفير الأمن والطمأنينة لضيوف الرحمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

شدد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد الحربي رئيس اللجنة الأمنية بالحج على أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المشاركة في أعمال ومهمات الحج بما يحقق الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام.

وأوضح خلال ترؤسه الاجتماع الثالث للجنة الأمنية بالحج بحضور جميع أعضائها وذلك بمقر الأمن العام بمحافظة جدة، أن الاجتماع يأتي استكمالا للتشاور والتباحث والخروج برؤية موحدة لكافة القطاعات الأمنية والعسكرية المشاركة في تقديم الخدمة المثلى لضيوف الرحمن.

حضر الاجتماع جميع أعضاء اللجنة الأمنية، حيث استعرضوا أبرز مستجدات الخطط الأمنية التي يجرى إعدادها والاسترشاد بدروس حج الأعوام الماضية وتطوير مقومات النجاح التي رافقت معظم خطط العام الماضي، إضافة إلى بحث مجمل الاستعدادات لكافة القطاعات الأمنية المشاركة في تنفيذ المهمات الأمنية بالعاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وأقروا عدداً من التوصيات، إضافة لمناقشة الخطط الوقائية وخطط الطوارئ التي تكفل توفير الأمن والطمأنينة لضيوف الرحمن، في أداء مناسكهم في ظل ما سخرته القيادة من إمكانات هائلة ودعم كبير والسير قدما بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي حددت في أهم جوانبها العمل على أن تكون رحلة الحج مقننة وسهلة وميسرة في جو من السكينة والطمأنينة لتبقى ذكرى مميزة ورائعة في ذاكرة الحاج، وتجعله سفيراً ينقل للعالم جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.