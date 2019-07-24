شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج» تحذر من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

حذرت وزارة الحج والعمرة أمس (الثلاثاء) من المواقع الإلكترونية المشبوهة التي تزعم تقديم خدمات الحج، مشيرة إلى أن تلك المواقع تقوم بالتصيد الاحتيالي للحصول على معلومات المستخدمين. ودعت الوزارة في بيان صحفي لها أمس عموم الراغبين في أداء مناسك الحج إلى عدم التعامل مع تلك المواقع، حاثة الجميع على التوجه للقنوات الرسمية لإنهاء الإجراءات اللازمة.

ومن جهة أخرى، بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية أمس 673104 حجاج، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات. وأوضحت مديرية الجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 650294 حاجاً، فيما قدم عن طريق البر 15075 حاجاً، وعبر البحر 7735 حاجاً، وذلك بزيادة 69351 حاجا عن عدد القادمين للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 11%.