شكرا لقرائتكم خبر عن «مسك» تدرب المتطوعين لخدمة ضيوف الرحمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بدأ مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان «مسك الخيرية» تقديم برنامج «مسك المشاعر» لتهيئة المتطوعين المشاركين في موسم حج هذا العام بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، حيث يعمل البرنامج، الذي أطلق أول ورش عمله أمس الأول في مدينة جدة، على تأصيل ثقافة التطوع، ومنح الفرد مساحة أكبر في المشاركة بأعمال خيرية.

وتتضمن خطة البرنامج إقامة ورش عمل في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، والطائف، والدمام والخبر، وجازان، والجوف، والأحساء، وأبها، وتبوك، والقصيم، إضافة إلى مدن أخرى في مختلف المناطق، وتمتد كل ورشة عمل ضمن هذا البرنامج يوما واحدا يحضرها المتطوع للتعرف على مفاهيم التطوع في الحج.

وتشتمل ورشة العمل على التعريف بأساليب التعامل مع حالات الطوارئ، وحل المشكلات، ومهارات التواصل والتعامل مع حجاج بيت الله الحرام باختلاف ثقافاتهم، وتنمية العمل الجماعي في إدارة الحشود وأخلاقيات وقيم العمل التطوعي وربط ذلك كله بشرف المشاركة في الحج والقيمة العظيمة لذلك.

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ويشارك حالياً في البرنامج التدريبي آلاف المتطوعين المسجلين من خلال وزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، ومديرية الدفاع المدني، إلى جانب جهات رسمية أخرى عدة في خطوة هادفة لتوحيد الجهود الرامية إلى دعم الشباب المتطوعين وتطوير مستوى جودة الخدمات المقدمة، والاستفادة من الخبرات المتقدمة التي يتضمنها البرنامج.

ويسعى مركز المبادرات من خلال هذا البرنامج إلى رفع مستوى أداء المتطوعين في تقديم خدمة ذات مواصفات معيارية احترافية وممارسات عالية الجودة تنعكس على ضيوف الرحمن بأثر إيجابي، وتُسهم في تحسين تجربتهم وإثرائها بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتعزيز ثقافة التطوع وزيادة إسهامات المتطوعين من الشباب السعودي في خدمة مجتمعهم ووطنهم.

ويتمحور العمل التطوعي في هذه المبادرة حول استقبال وتوديع ضيوف الرحمن، والإرشاد والتوجيه، والترجمة، والتطوع الطبي، وإكرام وإجلال كبار السن، ومعاونة ذوي الإعاقة، إضافة إلى التطوع الإعلامي برصد مشاعر ومواقف الحجاج صوتاً وصورة وتوثيقها.

ويأتي برنامج «مسك المشاعر» لتهيئة المتطوعين المشاركين في موسم الحج لهذا العام امتداداً للتعاون بين مركز مبادرات مسك ووزارة الحج والعمرة الذي بدأ بمبادرة «كن عوناً»، التي تم إطلاقها أخيرا، كمنصة لتطوير منظومة التطوع في الحج وإشراك الشباب الراغبين في التطوع في موسم الحج وخدمة حجاج بيت الله الحرام، ويتضمن هذا التعاون استقطاب المتطوعين الشباب من مختلف مناطق المملكة وتقديم تدريب نوعي لهم على المهارات الأساسية للتطوع في موسم الحج.