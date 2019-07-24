شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية: معرض تعريفي بخدمات الحجاج في عرعر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرعر) أقامت الأحوال المدنية بمنطقة الحدود الشمالية معرضا تعريفيا بخدماتها المقدمة خلال موسم حج هذا العام، إذ يهدف المعرض إلى تعريف الزوار بخدمات الأحوال المدنية لضيوف الرحمن التي تشمل إصدار تصاريح الحج، وطباعتها، وإلغاءها، إضافة إلى شرح عن أهمية استخراج الهوية الوطنية، وإجراءات تجديدها، والإبلاغ عن فقدها، كما يتضمن المعرض نشاطا توعويا وتثقيفيا عن أهمية المحافظة على الأوراق الثبوتية وعدم رهنها، ووجوب تسجيل الواقعات المدنية فور حدوثها. وقالت «الأحوال» إن المعرض يوفر خدمة التسجيل في منصة الخدمات الإلكترونية الشاملة لوزارة الداخلية (أبشر)، مع شرح مفصل عن خدمات الأحوال المدنية المقدمة عبر المنصة، إضافة إلى الإجابة عن كافة استفسارات الزوار.

أقامت الأحوال المدنية بمنطقة الحدود الشمالية معرضا تعريفيا بخدماتها المقدمة خلال موسم حج هذا العام، إذ يهدف المعرض إلى تعريف الزوار بخدمات الأحوال المدنية لضيوف الرحمن التي تشمل إصدار تصاريح الحج، وطباعتها، وإلغاءها، إضافة إلى شرح عن أهمية استخراج الهوية الوطنية، وإجراءات تجديدها، والإبلاغ عن فقدها، كما يتضمن المعرض نشاطا توعويا وتثقيفيا عن أهمية المحافظة على الأوراق الثبوتية وعدم رهنها، ووجوب تسجيل الواقعات المدنية فور حدوثها. وقالت «الأحوال» إن المعرض يوفر خدمة التسجيل في منصة الخدمات الإلكترونية الشاملة لوزارة الداخلية (أبشر)، مع شرح مفصل عن خدمات الأحوال المدنية المقدمة عبر المنصة، إضافة إلى الإجابة عن كافة استفسارات الزوار.

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