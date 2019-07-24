شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة اليمامة تطلق برنامج «ماجستير قانون الأعمال» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أطلقت كلية القانون بجامعة اليمامة برنامج الماجستير في «قانون الأعمال»، الذي يأتي متماشياً مع الحراك والتطوير والتحديث المستمر الذي تشهده البرامج الأكاديمية في مختلف جامعات المملكة، ضمن مساعيها لتوثيق الصلة بسوق العمل، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

ويهدف برنامج الماجستير المتخصص في «قانون الأعمال» إلى توسيع المعرفة القانونية للطلاب بالأعمال التجارية المختلفة، إذ صمم بطريقة تخدم المحتوى ومدة الدراسة والتخصصات بالشراكة مع جامعات دولية، عبر مبادرات تخدم هذه الشراكات معها، على غرار جامعة «سيراكيوس» الأمريكية، سيتولى عدد من أعضاء هيئة التدريس فيها تقديم ساعات دراسية في البرنامج، وبناءً عليه تمنح جامعة «سيراكيوس» شهادات اجتياز للمقررات التي قدمها منسوبوها في البرنامج.

وقالت الجامعة إن الملتحقين بالبرنامج سيحصلون على مجموعة من المعارف والقدرات والمهارات مثل إتاحة الفرصة للطلاب لتنمية مفاهيمهم في القوانين التي تنظم الأعمال التجارية على المستويين المحلي والدولي، وتشجيع الطلاب على اكتشاف الأُطر القانونية الأساسية، التي تساعدهم في التعامل مع التحديات القانونية الراهنة المتعلقة بالأعمال التجارية، في حين سيستفيدون من التركيز على فروع القانون التجاري المختلفة، مثل قانون الشركات والمعاملات التجارية الدولية وقانون المنافسة.

ويمنح البرنامج الطلاب فرصة دراسة القضايا القانونية المعاصرة مثل الملكية الفكرية، والتحديات القانونية للاستثمار الأجنبي والعمليات التجارية، فيما يُقدم البرنامج على مدار عامين دراسيين «فصولا دراسية» باللغة الإنجليزية، إضافة إلى وسائل التعلم الذكية المدعومة في القاعات الدراسية، لتحقيق مستوى عالٍ من تفاعل الطلبة، بحيث تتم المناقشات الدراسية على شكل ورش عمل تتناول حالات دراسية واقعية. والبرنامج موجه لخريجي درجة البكالوريوس في القانون والشريعة وإدارة الأعمال.