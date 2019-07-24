شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة 29 متقدما ومتقدمة لوظائف «البيئة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 29 متقدماً ومتقدمة لوظائفها المعلن عنها يوم 21/6/1440 لاستكمال مسوغات التعاقد اعتبارا من 19/11/1440، خلال 15 يوماً، وذلك بمبنى الوزارة الجديد في حي الملك عبدالله، مخرج 12.

وأوضحت الوزارة أنه في حال الرغبة في الاستفسار الاتصال بالهاتف (0112038888) تحويلة (1466) - (1152)، وبإمكان المتقدمين الاطلاع على الأسماء المرشحة عبر موقع الوزارة.