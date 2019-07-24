شكرا لقرائتكم خبر عن «قوات التحالف» تسقط طائرات حوثية مسيرة في عسير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) صرح المتحدث باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت صباح أمس (الثلاثاء) من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمنطقة عسير. صرح المتحدث باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت صباح أمس (الثلاثاء) من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمنطقة عسير. وأكد العقيد المالكي أن المحاولات العدائية الفاشلة للمليشيا الحوثية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية تعكس صورة واضحة للنزعة الإرهابية لدى هذه المليشيا في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



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