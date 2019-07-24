تبوك: القتل تعزيرا لمهرب مخدرات

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك) نفذت وزارة الداخلية أمس (الثلاثاء) في منطقة تبوك حكم القتل في مهرب المخدرات عبدالعزيز بن سلامة بن محسن الحويطي (سعودي الجنسية). نفذت وزارة الداخلية أمس (الثلاثاء) في منطقة تبوك حكم القتل في مهرب المخدرات عبدالعزيز بن سلامة بن محسن الحويطي (سعودي الجنسية). وأوضحت في بيان لها أنه تم القبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيد من مرجعه.



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