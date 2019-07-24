محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل تجديد عقد محمد جحفلي مدافع فريق الهلال. وقال المركز الإعلامي عبر تغريدة: "تم تجديد عقد المدافع محمد جحفلي لمدة ثلاث سنوات مقبلة". وانتقل اللاعب من صفوف فريق الفيصلي إلى الهلال قبل نحو أربعة مواسم، وقدم مستوى مميزًا مع الفريق، وتُوج خلالها بعدد من البطولات. 24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440 01:45 AM Advertisements رسميًّا.. جحفلي يستمر هلاليًّا لثلاث سنوات مقبلة رسميًّا.. جحفلي يستمر هلاليًّا لثلاث سنوات مقبلة أعلنت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل تجديد عقد محمد جحفلي مدافع فريق الهلال. وقال المركز الإعلامي عبر تغريدة: "تم تجديد عقد المدافع محمد جحفلي لمدة ثلاث سنوات مقبلة". وانتقل اللاعب من صفوف فريق الفيصلي إلى الهلال قبل نحو أربعة مواسم، وقدم مستوى مميزًا مع الفريق، وتُوج خلالها بعدد من البطولات. الكلمات المفتاحية ، رسميًّا.. جحفلي يستمر هلاليًّا لثلاث سنوات مقبلة ،

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