شاهد بالصور.. حضور ميداني لدوريات “الهيئة” أمام الأسواق والمجمعات التجارية بالرياض

كشفت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض عن خطتها لموسم الإجازة الصيفية لهذا العام ١٤٤٠هـ بحضور ميداني في الأسواق والمجمعات التجارية. وقال المدير العام لفرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة الرياض الشيخ ماجد بن سليمان الحسين أن خطة عمل أعضاء الهيئة بالمنطقة هذه الأيام تشمل تغطية الأسواق والمجمعات التجارية بالإضافة إلى الحضور في المهرجانات والفعاليات الموسمية بمدينة الرياض وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأكد الحسين، في تصريحات، أن الأعضاء الميدانيين يركزون دائماً على النصح والتوجيه والإرشاد بالحكمة والرفق واللين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهات ذات العلاقة مشيداً بمتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهم الله.

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