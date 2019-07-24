إلزام مُعلنتين من مشاهير التواصل الاجتماعي بحذف إعلانهما عن منتج زيت للشعر

ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم (الثلاثاء)، مُعلنتين من مشاهير التواصل الاجتماعي، بحذف إعلانهما عن منتج زيت للشعر. وأوضحت الهيئة عبر «تويتر»، أن الإجراء جاء نظراً للادعاءات غير المقبولة حسب لائحة ادعاءات مستحضرات التجميل، مشيرة إلى أنه جرى استدعائهما لاستكمال الإجراءات.

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