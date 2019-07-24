المعلمي أمام مجلس الأمن: إيران تهدد السلم وتقوض الأمن في المنطقة

أكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، اليوم الثلاثاء، أن إيران تواصل تهديد السلم وتقوض الأمن في المنطقة، مشيرًا إلى أن تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز يحمّل مجلس الأمن مسؤولية التصدي له.

وأوضح المعلمي في كلمته أمام مجلس الأمن، أن ما تقوم به ميليشيات الحوثي في اليمن، يكشف عن فكرها الهدام.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى، موضحًا أن العرب ملتزمون بالسلام، محذرًا من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بتغيير الوضع التاريخي للقدس، معبرًا عن استنكار الرياض لهدم منازل الفلسطينيين.

وحول القضية الليبية قال المعلمي: «نؤكد حرصنا على وحدة ليبيا ونرفض الحلول العسكرية.. وندعم الجهود الهادفة لمحاربة التنظيمات الإرهابية في ليبيا».

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وطالب مندوب المملكة في الأمم المتحدة، المعلمي، بضرورة إيجاد حل سياسي في سوريا بما يحفظ سيادتها، مشيرًا إلى أصل تهديد السلم وتقوض الأمن في المنطقة.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت أمس الاثنين، منازل فلسطينيين في بلدة صور باهر على مشارف القدس الشرقية، وسط احتجاجات فلسطينية وانتقادات دولية.