مغربية وألمانية أصغر حافظتين للقرآن الكريم في منصة «خيركم»

لم تكن آلاف الكيلومترات والبعد الجغرافي، حاجزًا أمام الطفلتين الموهوبتين (المغربية هند رضا دنان، والألمانية عبير اليعقوبي)، البالغتين من العمر 12 عامًا، ليحصلن على لقب أصغر حافظتين للقرآن في العام الحالي، حيث تحفظان كتاب الله عبر منصة (خيركم) لتعليم القرآن، ولم يكتفين بذلك بل نالتا الإجازات القرآنية في عدد من الروايات.

وتقول دنان عن مشوارها في حفظ القرآن الكريم، إنها تعرفت على منصة (خيركم) لتعليم القرآن عن بعد التابعة لجمعية القرآن بجدة قبل مدة، فبدأت حفظ كتاب الله وختمت بفضل الله، وبعد ذلك بدأت القراءة على الشيخات الفاضلات لتحصل على الإجازة، فنالت الإجازة في روايتي حفص وورش.

من جانبها، قالت اليعقوبي، إنها سعيدة بحفظ القرآن في هذا السن الصغير، مقدمة شكرها لجمعية (خيركم) وللشيخات بالمقرأة القرآنية، مشيرة إلى أنها ختمت القرآن ونالت إجازة قرآنية برواية حفص عن عاصم، وهي تسعى الآن لإكمال مسيرة القراءات، مبينة أن حفظ القرآن الكريم غيّر حياتها وجعلها أكثر إيجابية وتفاؤلًا.