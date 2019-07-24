جددت وزارة الخدمة المدينة، مساء اليوم الثلاثاء، التذكير بموعد بدء إجازة عيد الأضحى في القطاع العام، مشيرة إلى أن عدد أيامها يبلغ 12 يومًا.
ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، «إنفوجراف»، بينت من خلاله أن إجازة عيد الأضحى المبارك في القطاع العام ستكون بنهاية دوام يوم الاثنين الموافق الرابع من ذي الحجة (5 أغسطس 2019)، وستكون العودة للعمل يوم الأحد الموافق 17 ذي الحجة (18 أغسطس 20019م) وفقًا لتقويم أم القرى.
كانت هذه تفاصيل خبر الخدمة المدنية: إجازة عيد الأضحى 12 يومًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.