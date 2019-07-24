الخدمة المدنية: إجازة عيد الأضحى 12 يومًا

جددت وزارة الخدمة المدينة، مساء اليوم الثلاثاء، التذكير بموعد بدء إجازة عيد الأضحى في القطاع العام، مشيرة إلى أن عدد أيامها يبلغ 12 يومًا.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، «إنفوجراف»، بينت من خلاله أن إجازة عيد الأضحى المبارك في القطاع العام ستكون بنهاية دوام يوم الاثنين الموافق الرابع من ذي الحجة (5 أغسطس 2019)، وستكون العودة للعمل يوم الأحد الموافق 17 ذي الحجة (18 أغسطس 20019م) وفقًا لتقويم أم القرى.