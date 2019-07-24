إلزام مُعلنتين من مشاهير «التواصل الاجتماعي» بحذف إعلانهما عن منتج زيت للشعر

ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مُعلنتَين من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، بحذف إعلانهما عن «منتج زيت للشعر» للادعاءات غير المقبولة.
ووفق ما جاء بالحساب الرسمي لهيئة الغذاء والدواء، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إلزام مُعلنتَين من مشاهير التواصل الاجتماعي بحذف إعلانهما عن (منتج زيت للشعر) للادعاءات غير المقبولة حسب لائحة ادعاءات مستحضرات التجميل».
وأشارت هيئة الغذاء والدواء إلى أنه استدعت المُعلنتين لاستكمال الإجراءات.
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