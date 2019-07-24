مصادر تكشف لـ«عاجل» إحالة مطلق النار على شقيق زوجته بأبو عريش للنيابة

أوضحت مصادر لـ«عاجل» اليوم الثلاثاء، أن الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان، ممثلة بشرطة محافظة أبو عريش، أحالت شابًا سعوديًا إلى النيابة، متهمًا بإطلاق نار من مسدس على أحد أقاربه في واقعة حدثت فجر أمس الإثنين كادت أن تنتهي بقصة مأساوية.

وذكرت المصادر، أن المجني عليه تعرض لطلقة نارية مباغتة من قبل شقيق زوجته، استقرت أسفل عينه اليسرى، وذلك أثناء تطور خلاف عائلي بينهما داخل منزل المجني عليه في محافظة أبو عريش وأمام أطفاله الصغار، والذين أصيبوا جميعًا بالذعر والخوف الشديد نتيجة عملية إطلاق النار، وشدة الخلاف بين أبيهم وخالهم، كما تأثرت زوجته من هذا المشهد المرعب.

وأكدت المصادر، أن الجاني سارع بإخفاء أداة الجريمة «المسدس» وقيامه بنقل المجني عليه وإسعافه إلى المستشفى العام نظرًا لسوء حالته الحرجة ولإنقاذه من النزيف الدموي الحاد.

فيما انتقلت فرق أمنية مختصة من الشرطة والأدلة الجنائية واتخذت كل الإجراءات اللازمة، ومنها التحفظ على الجاني بقسم التوقيف في مركز الشرطة والبحث عن المسدس المستخدم في الجريمة، والعثور عليه من خلال عمليات بحث قام بها رجال الأمن.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الشرطة أنهت ملف القضية وأحالت الشاب الجاني إلى النيابة العامة لاستكمال مجريات التحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وأنه لا يزال موقوفًا على ذمة هذه القضية.