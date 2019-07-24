فوّض مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس في نيوم بمنطقة تبوك، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وزير التعليم بصلاحية تعديل لائحة تقويم الطالب، كما وافق على انضمام المركز السعودي للاعتماد إلى المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، وعلى اكتتاب المملكة في الأسهم المخصصة لها بموجب قراري مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير رقم (663) ورقم (664) المؤرخين في 1 أكتوبر 2018 المتعلقين بالزيادة العامة والزيادة الانتقائية.

استعراض

استعرض المجلس في بداية جلسته أمس، الموضوعات المتعلقة بالخدمات المقدمة لوفود الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج والاطمئنان على جاهزية جميع القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، وعدّ توجيه خادم الحرمين الشريفين باستضافة آلاف الحجاج من مختلف قارات العالم كل عام ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي استفاد منه أكثر من 52 ألف حاج وحاجة من مختلف دول العالم منذ بدايته عام 1417 حتى هذا العام، تجسيداً لحرص خادم الحرمين على العناية بمصالح المسلمين وتعزيز التضامن الإسلامي.

مشاريع

بيّن المجلس أن افتتاح عددٍ من المشاريع المائية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة برعاية خادم الحرمين الشريفين، وبتكلفة تجاوزت 3.1 مليارات ريال تزامناً مع موسم حج هذا العام 1440، يأتي ضمن الرعاية والاهتمام من قبل القيادة الرشيدة والحرص على كل ما يوفر سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام بجودة وكفاءة عاليتين.

انتهاك

اطلع المجلس على عددٍ من التقارير عن مجريات الأحداث ومستجداتها على الصعد العربية والإقليمية والدولية والمواقف بشأنها، وأشار إلى ما تقوم به إيران من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي ومن ذلك اعتراض سفن مدنية بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي، مشدداً على أن أي مساس بحُرية الملاحة البحرية الدولية يعد انتهاكاً للقانون الدولي يجب على المجتمع الدولي اتخاذ ما يلزم لرفضه وردعه.

إدانة

دان المجلس واستنكر بشدة هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المنازل في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر شرق القدس، والتي تؤوي مئات الأفراد من المواطنين الفلسطينيين، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذا العدوان والتصعيد الخطير الذي يستهدف الوجود الفلسطيني والتهجير القسري للمواطنين من مدينة القدس ومحاولة تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها السكانية، ويتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية والاتفاقات ذات الصلة.

تنويه

نوه المجلس بنتائج أعمال الدورة العادية الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة المملكة، وتأكيد المشاركين على دور الإعلام العربي في ترسيخ المواطنة وتعزيز الانتماء للدولة الوطنية والتصدي لظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف، وقدم المجلس عزاء المملكة ومواساتها لليابان حكومة وشعباً في ضحايا الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

جودة

أكد المجلس أن مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية بمدينة الرياض يعد أحد المشروعات النوعية في العاصمة التي تنسجم مع برنامج تحسين جودة الحياة وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030، والذي وجه خادم الحرمين الشريفين بتنفيذه بوصفه مشروعاً واحداً متكاملاً دون تجزئته إلى مراحل، بناءً على ما عرضه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، لإعادة المشروع لمساره الطبيعي، وتمت ترسية عقده بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 1.602 مليار ريال.

دعم

ثمّن المجلس اهتمام القيادة ودعمها الكبيرين لقطاع الرياضة والشباب، مؤكداً أن الاهتمام الخاص من ولي العهد، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورؤيته في دعم الرياضة بشكل عام والأندية الرياضية بشكل خاص سيسهم في نشر الألعاب المختلفة وإيجاد حوكمة مالية وإدارية ستكون معها الأندية قادرة على جذب المستثمرين، مشيراً في هذا الشأن إلى الإعلان عن إستراتيجية دعم الأندية وتوزيع 2.5 مليار ريال للأندية لتشجيعها على العمل وفق خطة إطار عام لنظام حوكمة فعال يسهم في استدامة هذا النمو وتطويره على الصعيدين الرياضي والإداري.

تقدم

قدّر المجلس ما أبداه البيان الصادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة للمملكة من ثناء على التقدم الجيد الذي حققته المملكة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والاجتماعية والهيكلية التي بدأت تؤتي ثمارها وتنعكس على الأداء الاقتصادي للمملكة، وأكد أن حكومة المملكة تعمل على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تحافظ على الاستقرار المالي وتحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ودعم التنوع الاقتصادي ورفع مستوى جودة الحياة.

تفويض

فوض المجلس، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة والحكومة الأردنية في مجال الربط الكهربائي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما وافق على قيام جامعة الملك سعود بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين كلية الطب بالجامعة، وكلية الطب بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في الإمارات، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

انضمام

وافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (21 ـ 50/ 40/ د) وتاريخ 10/ 10/ 1440، على انضمام المركز السعودي للاعتماد إلى المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال.

كما وافق بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (28 ـ 36/ 40/ د) وتاريخ 14/ 7/ 1440، على اكتتاب المملكة في الأسهم المخصصة لها بموجب قراري مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير رقم (663) ورقم (664) المؤرخين في 1 أكتوبر الماضي المتعلقين بالزيادة العامة والزيادة الانتقائية.

ووافق أيضا وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (163/ 43) وتاريخ 16/ 9/ 1440، على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (الـ26)، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

صلاحية

فوض المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (34 ـ 50/ 40/ د) وتاريخ 10/ 10/ 1440، وزير التعليم بصلاحية تعديل لائحة تقويم الطالب الموافق عليها بقرار اللجنة العليا لسياسة التعليم في المملكة رقم (53/ق/ع) وتاريخ 1/ 3/ 1426.

كما اعتمد المجلس بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15ـ 48/ 40/ د) وتاريخ 17/ 9/ 1440، ورقم (10ـ 51/ 40/ د) وتاريخ 15/ 10/ 1440، الحسابين الختاميين للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والمؤسسة العامة للحبوب، عن عامين ماليين سابقين.

تعيين

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عيّن المجلس الدكتور سلمان بن حيدر بن عثمان بن حجار، عضواً ممثلاً لوزارة التجارة والاستثمار في مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية.

ترقيات

وافق المجلس على ترقيات للمرتبة الـ14 ووظيفة (وزير مفوض) على النحو التالي:

1ـ ترقية محمد بن معيض بن عبدالله القحطاني إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الـ14 بإمارة منطقة الرياض.

2ـ ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية وهم:

ـ زياد بن عبدربه بن أحمد زهيري.

ـ حزام بن خرصان بن ناصر العجمي.

ـ إبراهيم بن عواد بن سعد الأحمدي.

3 ـ ترقية إبراهيم بن أحمد بن صالح الغامدي إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الـ14 بأمانة العاصمة المقدسة.

4 ـ ترقية عبدالفتاح بن حسين بن محمود سندي إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الـ14 بديوان المراقبة العامة.

أبرز القرارات

تفويض وزير التعليم بصلاحية تعديل لائحة تقويم الطالب.

التباحث بمشروع مذكرة تفاهم مع الأردن في الربط الكهربائي.

توقيع مذكرة تفاهم مع كلية طب جامعة محمد بن راشد الإماراتية.

انضمام المركز السعودي للاعتماد إلى المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال.

اكتتاب المملكة في الأسهم المخصصة لها.

الموافقة بموجب قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي على

اعتماد الحسابين الختاميين للمؤسستين العامتين للخطوط الحديدية، والحبوب.

مواقف وتثمين

52 ألف حاج استفادوا من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.

3.1 مليارات ريال لمشاريع مائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

1.602 مليار لمشروع حدائق الملك عبدالله العالمية.

2.5 مليار ريال لدعم الأندية.

إدانات

اعتراض إيران للسفن المدنية انتهاك للقانون الدولي.

هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي منازل في بلدة صور باهر شرق القدس عدوان وتصعيد.

المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لمنع تغيير طابع القدس القانوني وتركيبتها السكانية.