الملك يوجه بالبدء في إنهاء مشروعات الحرمين بعد الحج

أوضح ذلك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، في رده على سؤال لـ«دوت الخليج»، عن أبرز الأعمال الجديدة التي تعتزم رئاسة الحرمين القيام بها، وذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي أقامته أمس.
وأضاف السديس «ستعمل فرق عمل على مدار الساعة لإنهاء هذه المشروعات، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر، وسيشهد الحرمان نقلة تطويرية في شتى المجالات، وعلى أفضل المستويات، سواء تعلق ذلك بالعمران والعقول البشرية والوسائل ومنظومة الخدمات والتطبيقات الذكية لمواكبة العصر أو بغيرها»، منوها بالاهتمام الكبير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بالحرمين الشريفين.
وكشف السديس عن تخصيص الرئاسة جائزة الإعلام الجديد، إسوة بجائزة إمارة مكة المكرمة للإعلام الجديد، التي أعلن عنها أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بالأمس.
خطة تشغيلية
استعرض السديس خلال اللقاء الخطة التشغيلية للرئاسة لموسم حج هذا العام، كما جرى عرض مرئي حول الرئاسة والتعريف بها وبأهدافها، وخدماتها في الحرمين الشريفين، إضافة إلى مناقشة المبادرات والحملات المرافقة لموسم الحج وخدمة ضيوف الرحمن.
وبين أن الخطة التشغيلية وضعت وفق رؤية المملكة، وبتعاون تام مع الجهات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وإيصال رسالة الحرمين وفق منهج الوسطية والاعتدال، وقال «الرئاسة والإمارة والجهات الحكومية المساندة فعلت عددا من الحملات لتقديم الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين».
12 ألفا من القوى العاملة لخدمة زوار الحرمين
140 مبادرة أعدتها الرئاسة لموسم الحج
60 إدارة في الرئاسة تبذل جهدها لتحقيق أفضل الخدمات
محاور الخطة التشغيلية
1ـ الإداري
2ـ الخدمي
3ـ التوجيهي والإرشادي
4ـ العلمي والفكري
5ـ الهندسي والتشغيلي
6ـ الرقابي والتطويري
7ـ الثقافي
8ـ الإعلامي
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