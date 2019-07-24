ناد صيفي للفتيات بجامعة القصيم ٍ

أشاد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، بجهود جامعة القصيم، واصفا إياها بأنها لا تتثاءب ولا تعرف للإجازة طعمًا، مثمنًا مواصلة الجامعة للعمل في الإجازة الصيفية لتحقيق أهداف تربوية لملء أوقات الفراغ لدى الشباب التي قد تكون قاتلة - لا سمح الله - لمن ليس له هدف لاستثمار هذه الأوقات فيما ينفعه، مؤكدا على أن الجامعة بقيادة مديرها أبدعت في العمل الأكاديمي والحصول على كل تميز في كلياتها وأعمالها.

جاء ذلك خلال رعايته للحفل الختامي لنادي جامعة القصيم الصيفي بالمدينة الجامعية، مساء أول من أمس، وقال أمير القصيم إن «هذا العرس الوطني الأكاديمي يحقق ما كنا نطمح إليه ونتمناه دائماً، وأنا مسرور جداً في هذا النادي وفعالياته، حيث تحقق ما كنت أتمناه منذ سنوات بمثل هذه الدورات والأوقات النافعة لأبنائنا في رحاب جامعة القصيم».

من جهته، أعلن مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن الداود عن إقامة نادٍ صيفي للفتيات بعد اكتمال المتطلبات لهذا النادي، مشيرًا إلى أن النادي يأتي ثمرة توجيهات أمير المنطقة وحرصه على استغلال أوقات شبابنا لما يعود عليهم بالفائدة، مؤكدا أن النادي الصيفي شهد هذا العام إقبالا منقطع النظير، حيث تقدم للتسجيل فيه أكثر من 1500 طالب واستطعنا استيعاب قرابة 700 مشترك منهم، مشيرًا إلى أن النادي سيستوعب أكبر عدد ممكن من طلاب المنطقة في العام المقبل، لاستثمار أوقات الفراغ لدى الشباب والفتيان الذين هم في أمس الحاجة لأن نقدم لهم مثل هذه البرامج الترفيهية والتعليمية بنفس الوقت.