34 ألف عملية يوميا في المرافق العدلية

بلغ إجمالي العمليات في المرافق العدلية خلال الأسبوع المنصرم، 172284 عملية، وبلغ عدد عمليات التنفيذ 24244 عملية، و67003 عمليات توثيق، بواقع 34456 عملية يوميا في خمسة أيام عمل.

الدعاوى المالية

تصدرت الدعاوى المالية جلسات المحاكم بواقع 290 ألف دعوى، حيث بلغ إجمالي عدد الجلسات المنعقدة 1994119 جلسة منذ بدء العام الحالي، فيما بلغت الدعاوى بقيمة 20 ألف ريال فما دون 113323 دعوى، و90326 دعوى مالية بأجرة عقار، و70271 دعوى نفقة.

وتصدرت المحكمة العامة بالرياض جميع المحاكم في عدد الجلسات المنعقدة بواقع 186351 جلسة، والمحكمة الجزائية بـ95559 جلسة، والمحكمة التجارية بـ61347 جلسة، ومحكمة الأحوال الشخصية بـ59864 جلسة.

وبلغت عدد الجلسات المنعقدة في المحكمة العامة بالمدينة المنورة 49604 جلسات، وفي المحكمة العامة بجدة 123563 جلسة، و60189 جلسة في المحكمة الجزائية، و48809 جلسات في محكمة الأحوال الشخصية.

وبلغت عدد الجلسات المنعقدة في المحكمة العامة في مكة المكرمة 66955 جلسة، و43867 جلسة في المحكة الجزائية.

10 آلاف حكم تجاري

كشفت وزارة العدل عن إتاحة أكثر من 10 آلاف حكم تجاري مكتسب القطعية، وذلك عبر بوابتها الإلكترونية www.moj.gov.sa، حرصًا منها على تعزيز الوعي والشفافية. وأتاحت الوزارة الاطلاع على الأحكام في 4 خطوات: الدخول إلى بوابة وزارة العدل، ثم اختيار أيقونة (عن الوزارة) ثم (مركز البحوث)، ثم (نشر الأحكام)، حيث تتوفر الأحكام في ملفات pdf، متاحة للتحميل، وبصيغة قابلة للبحث.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وجه بنشر الأحكام التجارية المكتسبة للقطعية عبر بوابة الوزارة.

وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والنظر كذلك في جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.

ويمنح نشر الأحكام القضائية التجارية على بوابة وزارة العدل المملكة فرصة أكبر للتقدم في المؤشرات العالمية، ويسهم في دعم الاقتصاد والاستثمار من خلال الشفافية في إبراز مخرجات القضاء التجاري السعودي.

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العمليات القضائية بين 14 إلى 20 ذو القعدة الجاري

81037 عملية

التنفيذ 24244

التوثيق 67003

إجمالي العمليات في المرافق العدلية في الأسبوع المنصرم 172284

4 خطوات للاطلاع على الأحكام

1 الدخول إلى بوابة وزارة العدل

2 اختيار أيقونة (عن الوزارة)

3 الضغط على مركز البحوث

4 اختيار نشر الأحكام