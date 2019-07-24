رأس المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف ياسر بن فتح الدين دويري أمس الاجتماع الأول لمكتب إدارة التحول خلال العام الحالي، بحضور أعضائه من قيادات التعليم بالمنطقة «بنين وبنات»، وذلك بقاعة الاجتماعات بالإدارة العامة بمدينة جيزان. وأشاد الدويري بجميع الجهود المبذولة خلال العام الدراسي المنصرم والتي أثمرت عن تحقيق العديد من المنجزات المحلية والدولية لطلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات الإدارة بجميع الفئات، مؤكداً على أهمية الاستعداد المبكر للعام الدراسي المقبل لضمان بداية ناجحة ومميزة للعام، موضحاً أن الإدارة ستفتتح قبل انطلاقة العام العديد من مقرات الطفولة المبكرة والعديد من المشاريع التعليمية بالحد الجنوبي وبمحافظات المنطقة، مما يحتم على الجميع مضاعفة الجهود لتحقيق الاستفادة القصوى منها في خدمة أبناء وبنات المنطقة. يذكر أن الاجتماع ناقش العديد من المحاور منها استعراض الخطط لانطلاقة العام الدراسي المقبل، والاستعداد للقاء الإشراف التربوي ولقاء القيادة المدرسية، وأبرز الموضوعات التي ستناقش خلال انعقادهما من مؤشرات الإشراف ودور المشرف والمشرفة في رفع مستوى التحصيل وتفعيل بوابة المستقبل، وتجويد الاختبارات والأمن والسلامة المدرسية والتجهيزات المدرسية والانضباط المدرسي وبيوت الخبرة بالمكاتب، والعديد من الموضوعات التي تهم الميدان التعليمي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعليم جازان يستعد لانطلاقة العام الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.