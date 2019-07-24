مدينة الملك عبدالله الطبية تقدم خدمات نوعية لضيوف الرحمن

تقوم مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة بدور حيوي هام في توفير الرعاية المتخصصة باعتبارها المستشفى المرجعي رباعي الرعاية الوحيد على مستوى منطقة مكة المكرمة، حيث تولي موسم الحج اهتماماً خاصاً للتأكد من أن خدمات المدينة تدعم وتساند وتكمل الخدمات الصحية في مكة المكرمة. ويعتبر مركز القلب المركز الرئيس الذي يستقبل حالات القلب من الحجاج التي تحتاج إلى تدخل سواء بالقسطرة القلبية أو جراحة القلب المفتوح، حيث يتم قبول كافة حالات الرعاية القلبية، وذلك بالتنسيق الفعال بين المدينة وكافة مستشفيات المشاعر ومكة المكرمة لقبول وتحويل الحالات بأسرع وقت، وذلك بالتعاون مع الإخلاء الجوي للهلال الأحمر، حيث يتم نقل الحجاج المرضى من المشاعر إلى المدينة الطبية تفادياً للزحام وتأخير الحالات العاجلة. وفي نفس السياق خصص مركز القلب رقماً هاتفياً لاستقبال الاتصالات من مستشفيات مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، التي لديها حالات مرضى القلب والذبحات الصدرية المعقدة، والحالات النادرة التخصصية التي تحتاج نقلها إلى مركز القلب في المدينة الطبية، بهدف تسهيل عملية التنسيق، وسرعة إنهاء الإجراءات لإنقاذ حياة المرضى. كما تم تقليص الوقت الذي تستغرقه إجراءات الكشف على حالات القلب، وتشخيصها وإجراء عمليات القسطرة الأولية لمرضى الجلطات القلبية الحادة في أقل من 90 دقيقة، وذلك لإنقاذ عضلة القلب في الوقت المناسب. كما تقوم المدينة الطبية بتوظيف طاقاتها للرعاية القلبية، من خلال منظومة علاجية متقدمة وجميعها تحظى بعناية فائقة، وتعمل على مدار الـ 24 ساعة عبر فريق متميز عالي المستوى من التأهيل العلمي والفني، من تخصصات متعددة إشرافية طبية وفنية ومساعدة، وعمل جميع الإجراءات التشخيصية والعلاجية والعمليات في أسرع وقت ممكن لتمكين الحاج من إكمال مناسك الحج والعودة سالماً ومعافى إلى وطنه. كما يقدم قسم جراحة القلب خدمات جراحية تخصصية معقدة لا تجرى إلا في أكبر المراكز العالمية وبمخرجات طبية مماثلة للمعايير العالمية، ويتميز المركز كذلك بخبرة عالية في زراعة المضخات الطاردة (القلب الصناعي) وبرنامج متكامل للعناية بمرضى فشل القلب. ويقوم فريق متكامل بالقسطرة التداخلية بإجراء عمليات لتبديل الصمام الأورطي عن طريق القسطرة دون الحاجة لجراحة القلب المفتوح كإجراء بديل لكبار السن أو من لديهم أمراض متعددة لا تسمح حالاتهم بإجراء عمليات القلب المفتوح TAVI، مما يسهل على المريض عناء الجراحة، وتمكنهم من استكمال حجهم بأقل مضاعفات ممكنة ومن الشفاء بأسرع وقت خاصة من كبار السن.



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