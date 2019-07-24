خُتمت فعاليات وأنشطة صيف تعليم صبيا الأندية الموسمية وأندية الأحياء، والفصل الصيفي، وحملة التوعية ومحو الأمية في قطاع العيدابي، وبرامج التطوير المهني التعليمي الصيفي، بحضور وكيل محافظة صبيا إبراهيم مديني عتودي، ومدير النشاط الطلابي بوزارة التعليم سالم قعيطين، ومدير التعليم ضيف الله الحازمي، وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية والمشرفين والمعلمين. وحصد نادي الحي بنات بالدرب 3 جوائز على مستوى إدارة تعليم صبيا، وعلى مستوى المملكة. وبيّن مدير تعليم صبيا ضيف الله الحازمي، خلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، الأهداف والخطط التي سارت عليها الأندية الموسمية والفصول الصيفية، وما تم تنفيذه من أنشطة خلال هذا العام، موضحا الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها، وحرص إدارة التعليم بمحافظة صبيا على توفير الاحتياجات والإمكانات التي تدعم هذه الأنشطة، مقدما شكره وتقديره لأعضاء النادي والرعاة المشاركين في تغطية برامج وفعاليات النادي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ختام أنشطة وفعاليات صيف تعليم صبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.